Чебоксары, , 13:48 — REGNUM На строительстве платной федеральной трассы М-12, который пройдёт через Чувашию, планируется привлечь до 600 рабочих из республики. В настоящее время принято порядка 200 специалистов и чувашские дорожно-строительные организации, чтобы не потерять «хороших специалистов», теперь «вынуждены тоже поднимать зарплату». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на сессии Госсовета глава минтранса Чувашии Владимир Осипов в ходе «Правительственного часа».

Глава минтранса Чувашии Владимир Осипов Cap.ru

В ходе обсуждения дорожно-транспортной ситуации руководитель регионального отделения партии «Пенсионеров за справедливость» Николай Степанов поинтересовался, сколько планируется нанять рабочих из Чувашии при строительстве трассы М-12.

«Проект ещё не получил положительное заключение экспертизы. И сейчас там, можно сказать, в основном идут подготовительные работы, то есть это вырубка леса, заготовка инертных материалов, планировка, трассировка трассы. Как только будет получено положительное заключение, начнётся строймонтаж. Поэтому на сегодняшний день привлекаются в основном предприниматели, которые занимаются завозом инертных материалов, возят щебень, песок, складируют его», — ответил глава минтранса Владимир Осипов.

По его данным, генеральный подрядчик (компания «Автобан») и субподрядчик «приняли на работу порядка 200 человек специалистов» из Чувашии.

«Кстати, они оказывают сейчас в своём роде положительный эффект в том плане, что зарплата в «Автобане» значительно выше и, соответственно, многие хорошие специалисты уходят из наших подрядных организаций. И сейчас наши подрядные организации вынуждены тоже поднимать зарплату, чтобы не терять хороших специалистов», — отметил министр.

Он добавил, что компания «Автобан» зарегистрировалась также Шумерле:

«Основные работы строймонтажа начнутся со следующего года. На этом участке будут работать порядка 2 тыс. человек, а привлекать из Чувашии планируется порядка 500 — 600 человек. И брать на субподряды, на какие-то виды работ».

Как сообщало ИА REGNUM, протяжённость скоростной федеральной трассы составит 730 км. На территории Чувашии предусмотрены два этапа строительства: шестой этап — Шумерлинский, Вурнарский, Ибресинский районы (84 км), седьмой этап — Канашский, Янтиковский, Комсомольский районы (10 км).

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