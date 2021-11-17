Глава минтранса: специалисты уходят из чувашских компаний из-за трассы М-12
Чебоксары, 17 ноября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. На строительстве платной федеральной трассы М-12, который пройдёт через Чувашию, планируется привлечь до 600 рабочих из республики. В настоящее время принято порядка 200 специалистов и чувашские дорожно-строительные организации, чтобы не потерять «хороших специалистов», теперь «вынуждены тоже поднимать зарплату». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на сессии Госсовета глава минтранса Чувашии Владимир Осипов в ходе «Правительственного часа».
В ходе обсуждения дорожно-транспортной ситуации руководитель регионального отделения партии «Пенсионеров за справедливость» Николай Степанов поинтересовался, сколько планируется нанять рабочих из Чувашии при строительстве трассы М-12.
По его данным, генеральный подрядчик (компания «Автобан») и субподрядчик «приняли на работу порядка 200 человек специалистов» из Чувашии.
Он добавил, что компания «Автобан» зарегистрировалась также Шумерле:
Как сообщало ИА REGNUM, протяжённость скоростной федеральной трассы составит 730 км. На территории Чувашии предусмотрены два этапа строительства: шестой этап — Шумерлинский, Вурнарский, Ибресинский районы (84 км), седьмой этап — Канашский, Янтиковский, Комсомольский районы (10 км).