Кострома, , 14:48 — REGNUM Пропускная система с QR-кодами в Костромской области будет распространена на новые сферы деятельности. Такое решение 17 ноября 2021 года принял оперативный штаб региона.

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Речь идёт о детских развлекательных центрах, игровых комнатах, аттракционах, зонах с игровыми автоматам, творческих кружках и секциях. Попасть в эти места с 20 ноября можно будет исключительно при предъявлении кода и документа, удостоверяющего личность.

Напомним, ранее эта практика была введена в крупных торговых центрах, непродовольственных магазинах, фитнес залах, танцевальных студиях, кафе и ресторанах. Подобные ограничения также действуют в учреждениях культуры, студиях танцев, парикмахерских, салонах красоты, соляриях,спа-и массажных салонах. Действовать мера будет как минимум до 1 декабря текущего года.

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