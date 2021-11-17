Прая, , 13:47 — REGNUM Чрезвычайный и полномочный посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская считает, что QR-коды о вакцинации от COVID-19 нарушают, как конституцию РФ, так и права человека, которые закреплены во всеобщей декларации этих прав от 10 декабря 1948 года. Ее мнению на эту тему 17 ноября разместил в своем Телеграмм-канале (Пул №3) спецкор отдела политики КП и журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Наталья Поклонская Kremlin.ru

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«QR-коды действительно нарушают Конституцию. И не только Конституцию. Они нарушают вообще базовые права человечества. В том числе и те права, что закреплены во всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года», — сказала она, отвечая на советующий вопрос.

Также Поклонская добавила, что в скором времени все будут отмечать 75-летие с момента подписания этой декларации, на тему чего будет много соответствующих постов, мероприятий и выступление политиков, однако QR-коды о вакцинации, по ее мнению, нарушают права, изложенные в этой декларации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что официальная София прекращает закупку вакцины AstraZeneca производства совместной англо-шведской фармацевтической компании.