Москва, , 13:45 — REGNUM В Еврейской автономной области сохраняется сложная ситуация в сфере ЖКХ, заявил 17 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он рассказал, что в целом российские регионы к осенне-зимнему периоду готовы, а запасов топлива больше, чем требуется по номративам.

«Однако очень сложная ситуация в сфере ЖКХ сохраняется в Еврейской автономной области. Чтобы помочь региону подготовиться к отопительному периоду, правительство направит почти 900 млн рублей», — сказал Мишустин.

Глава правительства пояснил, что денежные средства пойдут на приведение в порядок объектов коммунальной инфраструктуры, а также оплату коммунальных платежей школ и других объектов бюджетной сферы.

«Не должно быть перебоев с теплом, водой и электричеством», — подчеркнул Мишустин.