Москва, , 13:41 — REGNUM Исследование вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Белоруссии показало эффективность российского препарата на уровне 96,3%. Об этом говорится в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Вакцина «Спутник V» Yarregion.ru

«РФПИ объявляет результаты нового исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Белоруссия, которое продемонстрировало высокую безопасность препарата и эффективность 96,3%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что анализ проведён на основе полного курса вакцинации 1,2 млн человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина «Спутник V» будет производиться по полному циклу в Белоруссии в рамках инвестиционного проекта, который успешно реализуется.