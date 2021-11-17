Москва, 17 ноября 2021, 13:41 — REGNUM Исследование вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Белоруссии показало эффективность российского препарата на уровне 96,3%. Об этом говорится в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Отмечается, что анализ проведён на основе полного курса вакцинации 1,2 млн человек.
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Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина «Спутник V» будет производиться по полному циклу в Белоруссии в рамках инвестиционного проекта, который успешно реализуется.