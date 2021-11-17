Джакарта, 17 ноября 2021, 13:40 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо призвал министров и руководителей соответствующих ведомств сосредоточиться на сокращении активных случаев COVID-19, сообщает Kompas.
«Мы знаем, что активные случаи COVID-19 ниже 9 000», — заявил президент Индонезии.
Глава государства попросил министерства и агентства уделять больше внимания провинциям, округам и городам, в которых наблюдается рост случаев заражения коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии ослабило налог на продажу предметов роскоши, включая автомобили.
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