Москва, 17 ноября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Регионы России в целом готовы к осенне-зимнему периоду, заявил 17 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

На заседании обсуждается готовность предприятий энергетики и ЖКХ к осенне-зимнему периоду. По словам Мишустина, отопительный сезон уже начался во всех регионах страны. Теперь главная задача — обеспечить людей теплом, светом, горячей водой.

«В целом, по данным министерств, к новому сезону регионы готовы. Это касается и состояния объектов ЖКХ, включая котельные, водопроводные и тепловые сети. Запасов топлива больше, чем положено по нормативам», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что сложная ситуация наблюдается в Еврейской автономной области, ей будет оказана помощь.