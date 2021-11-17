Брянск, 17 ноября 2021, 13:40 — REGNUM Одними из победителей конкурса «Семья года-2021» стали Елена и Константин Бусыревы из села Великая Топаль Клинцовского района Брянской области, сообщили ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе правительства региона.
Супруги получили награду в номинации «Многодетная семья», их чествовали в Москве. Елена и Константин познакомились в 1989 году в Воркуте, затем переехали в Брянскую область. В семье растут трое сыновей и две дочери, от старших детей уже есть четверо внуков.
В конкурсе «Семья года-2021» принимали участие свыше трёх тысяч российских семей.