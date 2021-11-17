Брянск, 17 ноября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Одними из победителей конкурса «Семья года-2021» стали Елена и КонстантинБусыревы из села Великая Топаль Клинцовского района Брянской области, сообщили ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе правительства региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

Супруги получили награду в номинации «Многодетная семья», их чествовали в Москве. Елена и Константин познакомились в 1989 году в Воркуте, затем переехали в Брянскую область. В семье растут трое сыновей и две дочери, от старших детей уже есть четверо внуков.

«Жители Великой Топали знают, что глава семьи восстановил на собственные средства мемориальный комплекс воинам, погибшим в селе в годы Великой Отечественной войны. По словам председателя оргкомитета конкурса Лилии Гумеровой, вручавшей награду нашим землякам, такие семьи, которые не боятся преодолевать трудности и участвуют в различных гуманитарных проектах, — это золотой резерв нашей страны», — подчеркнули в пресс-службе.

В конкурсе «Семья года-2021» принимали участие свыше трёх тысяч российских семей.