Тюмень, , 13:37 — REGNUM В Тюменской области вводить QR-коды в общественном транспорте не планируется. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

QR-код geralt

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При этом авиакомпания «ЮТэйр», часть акций которой принадлежат правительствам Тюменской области и ХМАО, по словам пресс-секретаря Натальи Мелеховой «продумывает различные сценарии и форматы» и не исключает внедрения системы QR-кодов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в общественном транспорте Татарии с 22 ноября будут проверять пассажиров на наличие QR-кодов. Находчивые жители Казани уже придумали систему взаимопомощи, которая поможет обойти нововведение.

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