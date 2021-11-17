Ярославль, , 13:36 — REGNUM В Ярославле могут аннулировать результаты общественных обсуждений по благоустройству Павловской рощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал член оргкомитета обсуждений Михаил Рахимов.

Экскизы благоустройства Павловской рощи City-yaroslavl.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что против нынешнего проекта благоустройства рощи выступили 2 тысячи 350 человек. 15 ноября общественница Елена Богданова отметила, что результаты обсуждений не публикуются, хотя они были завершены ещё 10 ноября.

17 ноября должен был быть опубликован протокол обсуждений. Михаил Рахимов сообщил, что собираться члены комиссии по обсуждению не будут.

«Это вообще цирк, честно скажу. Звонил в администрацию, спрашиваю, когда соберёмся, крайний срок у нас. Говорят — у нас юристы ошиблись, мы посмотрели по 99 постановлению и то, что на воздействие на экологическую среду мы не должны были проводить вообще общественные обсуждения. Как будет, какой итог пока ничего неизвестно. Суть в том, что никакой комиссии по сбору и никакого протокола не будет», — рассказал Михаил Рахимов корреспонденту ИА REGNUM.

В администрации Дзержинского района корреспонденту ИА REGNUM пока не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.

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