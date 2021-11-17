Улан-Удэ, , 13:36 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ привлекли к ответственности молодого человека, который забрался на крышу Свято-Одигитриевского собора и делал вид, что справляет нужду. Инцидент произошёл ночью 25 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Снятый друзьями нарушителя видеоролик был опубликован в соцсетях и вызвал возмущение жителей. Правоохранители возбудили уголовное дело за оскорбление чувств верующих.

«Находясь в непосредственной близости от церковного купола, игнорируя призывы охранника, приспустил джинсы и стал раскачиваться, имитируя акт мочеиспускания», — цитирует «Байкал-Daily» материалы Советского районного суда.

После задержания молодой человек пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и принёс извинения. В результате обвиняемого признали виновным и приговорили к 300 часам обязательных работ. В числе смягчающих обстоятельств названы раскаяние нарушителя, а также пожертвование храму 5 тыс. рублей.

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