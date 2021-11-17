Москва, , 13:36 — REGNUM Несмотря на некоторую внутридневную волатильность, торговый день 16 ноября завершился для котировок нефти положительно. Бочка сорта Brent по итогам дня подорожала на 0,28%, и ее стоимость составила $82,73, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Добыча нефти Gazprom-neft.ru

«В последние дни котировки нефти находятся под достаточно сильным давлением из-за нескольких факторов. Автор

Во-первых, новая волна пандемии постепенно закрывает все новые страны на мягкие или жесткие локдауны, а серьезные ограничения для непривитых граждан ряда стран ЕС резко снижают спрос на топливо.

Во-вторых, после публикации данных Американского института нефти, которые показали снижение запасов бензина на 2,8 млн баррелей.

На Джо Байдена началось давление по поводу продажи части стратегического запаса нефти, что может серьезно повлиять на котировки, так как американские власти пытаются добиться снижения цен на рынке.

При этом США призывают начать распродавать резервы и Китай. Постепенное заполнение газовых хранилищ в Европе тоже не способствует росту цен на нефть.

Даже несмотря на то, что заполнены они будут значительно меньше, чем в 2020 году, а цены на газ, судя по риторике относительно «Северного потока — 2», будут оставаться на уровне $800−1000 за кубометр до конца отопительного сезона.

Предполагаемый коридор движения нефти на сегодня, 17 ноября, составит $81,60−83,00 за баррель нефти марки Brent», — считает эксперт.

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