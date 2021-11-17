Москва, 17 ноября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Телеведущая и певица Ольга Бузова несколько месяцев жалуется на боль в руке. Об этом 17 ноября пишет издание StarHit, ссылаясь на PR-агента артистки Антона Богославского.

Скриншот с YouTube Ольга Бузова

«У Оли действительно серьёзная проблема с рукой. Недавно снова пришлось делать МРТ, чтобы снова понять, в чём проблема. Любое напряжение на кисть противопоказано», — рассказал Богославский. Он также отметил, что у Бузовой есть и другие неизлечимые травмы после участия в шоу «Я смогу» и «Ледниковый период», которые «всегда будут давать о себе знать».

Ранее певец Лев Лещенко предложил присвоить Ольге Бузовой почётное звание «Заслуженная артистка России». «Она яркая девочка, интересно работает. Её критикуют, но она труженица», — объяснил он.