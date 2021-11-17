Казань, 17 ноября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Казани продолжается расследование уголовного дела, возбужденного после отравления метанолом 13 человек. Следствием установлено, что пострадавшие перепутали спиртосодержащую жидкость с незамерзающей автомобильной жидкостью, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Эмблема СКР

В ночь с 15 на 16 ноября 18 молодых людей отмечали день рождения одного из них в коттедже в поселке Салмачи города Казани. Употребляли спиртосодержащую жидкость 14 человек. 16 ноября за медицинской помощью обратились 13 пострадавших.

Один из членов компании накануне приобрел через знакомого спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой таре. В дальнейшем бутыль в багажнике каршерингового автомобиля была доставлена в коттедж. В багажнике машины в том же объеме находилась бутылка с незамерзающей автомобильной жидкостью. Молодые люди по ошибке взяли ее с собой, после чего добавили в жидкость ароматизаторы и употребили.

Следователи провели осмотр прилегающей к месту происшествия территории, во время которого изъяли тару из-под незамерзайки. Экспертиза установила наличие в ней следов метанола. Также в каршеринговом автомобиле обнаружена бутыль с контрафактным алкоголем, который молодые люди приобрели для праздника. Уже опрошены четверо местных жителей 1990−2000 годов рождения, продававшие алкоголь. По предварительным данным, метанола в приобретенном алкоголе не обнаружено.

ИА REGNUM напоминает, в Казани за медицинской помощью обратилась 13 пострадавшая от отравления метиловым спиртом. Трое из госпитализированных в тяжелом состоянии, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Десять человек из всех пострадавших являются жителями Башкирии, двое — жители Казани.

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