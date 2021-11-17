Сеул, , 13:28 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил 16 ноября поздравительную телеграмму президенту Сирии Башару Асаду. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын

Согласно опубликованным данным, северокорейский лидер поздравил сирийского коллегу, правительство и народ страны с 51-й годовщиной «Исправительного движения».

Ким Чен Ын подчеркнул, что «Исправительно движение» стало знаковым событием в борьбе за построение нового независимого и процветающего общества, а также пожелал президенту и народу Сирии больших успехов в деле достижения справедливости и защиты суверенитета страны.

«Исправительное движение» или государственный переворот в Сирии — название политического процесса, проходившего в Сирийской Арабской Республике в 1970 году, в результате которого Хафез аль-Асад приобрёл всю полноту государственной власти.