Асекеевский район, Оренбургская область, 17 ноября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В Асекеевском районе Оренбургской области по факту мошенничества при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» возбуждено уголовное дело. В основу принятого процессуального решения положены результаты прокурорской проверки. Об этом сообщает пресс-служба областная прокуратура.

Уголовное дело

По данным ведомства, подрядчик, отчитываясь о исполнении контракта о благоустройстве административно-культурного центра в поселке Чкаловский, указал в документации работы, которые на самом деле не проводились. В частности, в акте о приемке выполненных работ фигурировала посадка деревьев-саженцев, установка уличных светодиодных светильников. Ущерб оценивается в 250 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).