Москва, , 13:25 — REGNUM За первые восемь месяцев 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) Москвы в государства Африки увеличился на 51,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 17 ноября сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Объём столичного экспорта за этот период в Африку составил 1,34 млрд долларов. По словам Ефимова, столица лидирует по поставкам товаров среди российских регионов на этот континент, при этом среди африканцев интерес к московским товарам растёт.

«За восемь месяцев этого года экспорт в страны Африки вырос более чем в половину по сравнению с прошлым годом и достиг 1,34 млрд долларов. В основном наши предприятия экспортировали промышленную продукцию: радионавигационную аппаратуру, неоптические измерительные контрольные приборы, а также фильтровальное оборудование», — сказал заместитель мэра.

По его словам, столицы рынок Африки обладает большим потенциалом, его перспективность сопоставима с Азией.

Уточняется, что главными покупателями продукции из Москвы являются Алжир, Египет, Уганда, Нигерия и Тунис.