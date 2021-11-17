Москва, 17 ноября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В сентябре нынешнего года совокупный спрос жителей РФ на наличную валюту вырос на 48% по сравнению с предыдущим месяцем, составив $4,7 млрд. Это 17 ноября следует из материалов Банка России.

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«В сентябре 2021 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с августом вырос на 48% и составил $4,7 млрд. Его объем был больше, чем в сентябре 2019 и 2020 годов, на 10 и 29% соответственно», — говорится в материале ЦБ РФ.

Также указывается, что спрос населения страны на доллары США в сентябре 2021 года вырос на 58% — до $3,2 млрд по сравнению с августом, а на евро — на 30% до $1,4 млрд. При этом уточняется, что доля евро в общем спросе на валюту снизилась в сентябре с 30% до 34%, а доля американского доллара выросла с 64% до 69% в сентябре.

Кроме того, отмечается, что совокупное предложение населением наличной валюты других стран (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) выросла в сентябре по сравнению с августом на 18% — до $3,3 млрд, что больше по сравнению с сентябрем 2019 и 2020 годов на 14 и 26% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября стало известно, что в России в большинстве семей больше всех зарабатывает и является добытчиком мужчина: Об этом рассказали 48% мужчин и 53% женщин.