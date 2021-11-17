Черкесск, , 13:25 — REGNUM В Карачаево-Черкесии разоблачили деятельность преступной группы, совершивших 56 преступлений и обманувших жителей региона на 9 млн рублей. Её участники в скором времени окажутся на скамье подсудимых, прокуратура направила уголовное дело в Черкесский городской суд, сообщили 17 ноября в пресс-службе ведомства.

Мошенники Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

Известно, что аферисты предлагали за вознаграждение оказать услуги гражданам по назначению пенсий или получению квартир по программе для молодых семей. Действовала группа в течение почти шести лет.

«Обвиняемые в период с марта 2014 по август 2019 года предлагали местным жителям оказать содействие в сборе и предоставлении документов для назначения пенсий, а также для получения социальных выплат на улучшение жилищных условий молодых семей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

После получения денег от своих обманутых жертв, злоумышленники создавали видимость обращения в республиканские государственные учреждения. Теперь им придется возвращать похищенные деньги и понести наказание.