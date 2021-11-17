Ярославль, , 13:25 — REGNUM Исполняющим обязанности прокурора Ярославской области стал первый заместитель прокурора Дмитрий Чумак. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прокуратура Ярославской области

Прокурор области Дмитрий Попов официально находится в отпуске с понедельника. Как сообщают информированные источники ИА REGNUM, из отпуска на прежнюю должность он уже не вернётся.

В регионе ожидают указа президента о назначении нового прокурора.

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