Ярославль, 17 ноября 2021, 13:25 — REGNUM Исполняющим обязанности прокурора Ярославской области стал первый заместитель прокурора Дмитрий Чумак. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Прокурор области Дмитрий Попов официально находится в отпуске с понедельника. Как сообщают информированные источники ИА REGNUM, из отпуска на прежнюю должность он уже не вернётся.
В регионе ожидают указа президента о назначении нового прокурора.
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