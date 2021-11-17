Москва, 17 ноября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Ростовской области внедрят единую для Ростова-на-Дону и Москвы транспортную карту «Тройка». Соответствующее соглашение подписано на полях международного форума «Транспорт России-2021», сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 17 ноября.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Карта «Тройка» в московском метро

«Это позволит нашим коллегам из Ростовской области в онлайн-режиме отследить пассажиропоток, какие маршруты наземного транспорта загружены, где надо добавить количество автобусов. Система позволяет видеть, какой маршрут как работает, и, если нужно, этот маршрут немного поменять, настроить маршрутную сеть», — отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Работу транспортной карты «Тройка» протестируют пока в Новочеркасске, Волгодонске, Миллерове, а также граничащем с Украиной посёлке Чертково. Полностью реализовать проект на Дону планируется в 2022 году.