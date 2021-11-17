Новосибирск, , 13:23 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 17 ноября, за сутки зарегистрировано 6281 обращение из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

ОРВИ Ponchikov.net

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Отметим, что днем ранее, по данным на 16 ноября, в регионе за сутки было зарегистрировано 1297 обращений из-за ОРВИ.

При этом в Новосибирской области выявлено 77 572 случая заражения коронавирусом (+395 за сутки), 56 140 пациентов выписаны с выздоровлением (+93 за сутки), умерли 3610 человек (+15 за сутки).