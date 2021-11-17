Брюссель, , 13:29 — REGNUM В Брюсселе во вторник, 16 ноября, состоялась встреча глав переговорных делегаций Косовои Сербии Бесника Беслимии Петара Петковича с европейским переговорщиком Мирославом Лайчаком.

Мирослав Лайчак Hague.mfa.sk

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, сербская и косовская стороны не вели переговоров напрямую, трехсторонняя встреча не состоялась, поскольку делегация Косово отказалась вести переговоры о создании Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством.

Стороны сообщили Лайчаку о реализации достигнутых соглашений по вопросам о пропавших без вести, о встречах рабочих подгрупп и о приеме останков жертв военных преступлений, найденных в Кижеваке.

Косовская сторона пожаловалась на дискриминацию своих спортсменов на Чемпионате мира по боксу, который проходил в Белграде, а также на воздвигнутые Сербией препятствия к передаче двух миллионов евро из бюджета Косово на юг Сербии, где проживают албанцы.

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