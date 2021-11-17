Волгоград, 17 ноября 2021, 13:21 — REGNUM Возгорание в листопрокатном цехе металлургического комбината «Красный Октябрь» в Волгограде не скажется на производственном процессе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе завода.
Из соображений безопасности работа оборудования, находящегося в зоне возгорания, была приостановлена. Причины пожара устанавливаются, погибших и пострадавших нет.
Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре поступило в МЧС в 09:30 17 ноября, в 11:24 спасатели ликвидировали возгорание.