Волгоград, , 13:21 — REGNUM Возгорание в листопрокатном цехе металлургического комбината «Красный Октябрь» в Волгограде не скажется на производственном процессе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе завода.

Заказ для Росатома Пресс-служба ООО «Корпорация «Красный Октябрь»

Из соображений безопасности работа оборудования, находящегося в зоне возгорания, была приостановлена. Причины пожара устанавливаются, погибших и пострадавших нет.

«Данный факт не скажется на рабочем процессе и сроках сдачи готовой продукции (в том числе выполнению обязательств по гособоронзаказу) «Красного Октября», так как аналогичное оборудование по обработке заготовок есть в другом отделении цеха», — подчеркнули на комбинате.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре поступило в МЧС в 09:30 17 ноября, в 11:24 спасатели ликвидировали возгорание.