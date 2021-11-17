Уфа, 17 ноября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) увеличилось в Башкирии. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Наталья Диева ИА REGNUM Предприниматель, катающий людей на пони

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе на 10 ноября 2021 года составляет 124,4 тысячи единиц, что на 3,2 тысячи единиц больше, чем в ноябре прошлого года.

«Мы наблюдаем положительную динамику в увеличении числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Рост происходит на фоне сложной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией. Во многом этому способствуют актуальные меры государственной поддержки бизнеса, в первую очередь финансовых, а также образовательных», — приводит пресс-служба слова председателя госкомитета Башкирии по предпринимательству Нияза Фазылова.

Отмечается, что по числу субъектов малого и среднего предпринимательства республика занимает третье место среди регионов Приволжского федерального округа и 11-е место среди субъектов Российской Федерации.