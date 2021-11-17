Минск, , 13:19 — REGNUM Белорусская компания «Гомельтранснефть» ограничила прокачку по нефтепроводу «Дружба» в направлении Польши, заявил 17 ноября официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин.

«Со вчерашнего дня (16 ноября) «Гомельтранснефть» начала внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода «Дружба», ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, по нефтепроводу «Дружба» нефть идёт на нефтеперерабатывающие заводы в Белоруссии и — транзитом — в Европу.

Начинаясь в Самарской области, трубопровод идёт через Брянск, затем разветвляется на северный и южный участки. «Дружба» проходит через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Чехии, Словакии, ФРГ, Венгрии, Латвии и Литвы.