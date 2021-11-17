Минск, 17 ноября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Белорусская компания «Гомельтранснефть» ограничила прокачку по нефтепроводу «Дружба» в направлении Польши, заявил 17 ноября официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин.

Transoil.by «Гомельтранснефть Дружба»

«Со вчерашнего дня (16 ноября) «Гомельтранснефть» начала внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода «Дружба», ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, по нефтепроводу «Дружба» нефть идёт на нефтеперерабатывающие заводы в Белоруссии и — транзитом — в Европу.

Начинаясь в Самарской области, трубопровод идёт через Брянск, затем разветвляется на северный и южный участки. «Дружба» проходит через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Чехии, Словакии, ФРГ, Венгрии, Латвии и Литвы.