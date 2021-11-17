Тюмень, 17 ноября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Тюменской области цены на жилищно-коммунальные услуги повысятся на 3,4% в 2022 году повысятся с 1 июня среднем на 3,4%. Об этом сообщается в распоряжении правительства России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

Аналогичный индекс установлен для Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийских округов.

А для соседней Курганской области повышение тарифов на услуги ЖКХ составит в среднем 4%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последнее повышение тарифов ЖКХ в России произошло 1 июля 2021 года. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым разработали законопроект, направленный на введение на 2022 год моратория на повышение размера коммунальных платежей.