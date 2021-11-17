Москва, 17 ноября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Россия продолжит помогать Армении и Азербайджану в урегулировании конфликта. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 17 ноября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он отметил, что Москва и дальше будет посредничать в переговорах между Ереваном и Баку. При этом российская сторона рассчитывает, что единственный путь для стабилизации ситуации — это выполнение трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху.

Дмитрий Песков «И мы считаем, что все страны должны в первую очередь соблюдать взятые на себя обязательства, и это будет залогом невозобновления подобных инцидентов»

Он отметил также, что возобновление боевых действий на границе Армении и Азербайджана серьёзно обеспокоило Кремль. Президент России Владимир Путин накануне провёл разговор с премьер-министром Армении, эти посреднические усилия помогли призвать конфликтующие стороны к сдержанности.

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