Москва продолжит помогать Еревану и Баку с переговорами — Кремль
Москва, 17 ноября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Россия продолжит помогать Армении и Азербайджану в урегулировании конфликта. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 17 ноября журналистам.
Он отметил, что Москва и дальше будет посредничать в переговорах между Ереваном и Баку. При этом российская сторона рассчитывает, что единственный путь для стабилизации ситуации — это выполнение трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху.
Он отметил также, что возобновление боевых действий на границе Армении и Азербайджана серьёзно обеспокоило Кремль. Президент России Владимир Путин накануне провёл разговор с премьер-министром Армении, эти посреднические усилия помогли призвать конфликтующие стороны к сдержанности.
Читайте также: Армения — Азербайджан: бой, жертвы, политический шум, кадровая чехарда
А также: Эксперт: У Армении есть все основания обратиться за помощью к России