Москва, , 13:19 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла поправки об отмене НДФЛ при продаже жилья для семей с детьми, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября. Третье чтение законопроекта запланировано на 18 ноября.

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При вступлении закона в силу норма будет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года. От уплаты налога будут освобождаться семьи-собственники продаваемого жилья вне зависимости от того, сколько лет оно находилось в их собственности.

Налоговую льгота будет предоставляться родителям, супругу родителя, детям при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет, в случае направления в течение календарного года полученных от его продажи средств на покупку иного жилого помещения в целях улучшения жилищных условий.

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