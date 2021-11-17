17 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Анатолий Кошкин, , 14:30 — REGNUM Хотя автор этих строк не считает, что в обозримом будущем возможен переход Японии к попыткам вооруженным путем «вернуть северные территории», то есть российские южнокурильские острова, слежу за дискуссией по поводу усиления японского военно-морского флота и его шансов в «битве за Курилы организовать русским вторую Цусиму». Тем более что токийские политики дают всё больше поводов подозревать их в стремлении быстро воссоздать свою страну в качестве «великой военной державы».

«Идзумо» — JS Izumo (DDH-183) Yamada Taro

Для этого, несмотря на вызванные спадом производства и замедления темпов роста японской экономики, что напрямую сказывается на уровне жизни народа, новое правительство во главе с Фумио Кисидой всерьез рассматривает возможность вдвое увеличить бюджетные ассигнования на военные цели, доведя их до с 1% до 2% ВВП. При этом японское правительство и без такого увеличения сегодня тратит на прикрывающиеся эвфемизмом «силы самообороны» армию, авиацию и флот средства, сопоставимые с военными бюджетами Великобритании, Франции, Германии и даже считающейся второй по военной мощи в мире России.

Своеобразным рубежом перехода Японии от оборонительной к наступательной военной доктрине стала перестройка отечественных вертолетоносцев в легкие авианосцы. Впервые после Второй мировой войны с японского авианосца взлетели боевые самолеты. 3 октября два истребителя F-35B КМП (корпус морской пехоты) США выполнили полёты с палубы крупнейшего боевого корабля японского флота — бывшего вертолётоносца «Идзумо» — JS Izumo (DDH-183). Была успешно проверена готовность корабля использовать для взлета и посадки палубную боевую авиацию.

Как сообщало издание «Военное обозрение», «в японской прессе широко освещаются заявления вышедших в отставку старших офицеров японского флота. С их слов, угроза, создаваемая растущими военными возможностями Китая, потребовала развёртывания на кораблях боевых самолётов. На этом фоне звучали призывы не ограничиваться модернизацией вертолётоносцев в лёгкие авианосцы, а перейти к постройке полноценных отечественных авианесущих вымпелов».

F-35B (сс) Official U.S. Navy Page

Заметим, что крупный промышленный капитал Японии уже давно ратует за создание в стране полноценного отвечающего современным требованиям военно-промышленного комплекса. Создание такого комплекса и организация мировой торговли вооружениями рассматривается в Стране восходящего солнца и как «драйвер» для уже длительно демонстрирующей признаки стагнации японской экономики.

Усилиями правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) при «ястребе» от политики премьер-министре Синдзо Абэ в стране было воссоздано министерство обороны. Японские вооруженные силы получили право действовать за рубежом, принят ряд законодательных актов о «коллективной обороне», согласно которым «силы самообороны» по японо-американскому «договору безопасности» должны в случае международных конфликтов участвовать в боевых действиях на стороне США в различных частях мира. В результате «пацифистская» 9-я статья конституции Японии, запрещающая обладание страной вооруженными силами и правом ведения войны, оказалась выхолощенной, и ЛДП добивается лишь формального согласия народа ее отменить, признав воссозданные армию и флот законными.

Японские вооруженные силы в ходе совместных с американской армией учений интенсивно отрабатывают действия по «освобождению захваченных островов». Считается, что это-де необходимо на случай высадки китайцев на острова Дяоюйдао-Сэнкаку, которые Пекин считает исторически своими и незаконно занятыми японцами при возвращении американцами Токио административных прав на Окинаву и архипелаг Рюкю. При этом японское правительство рассматривает «незаконно захваченными» или «оккупированными» и якобы «исконно японские» территории российских Курильских островов и включенных в состав Республики Корея островов Токто, именуемых японцами Такэсима. И, судя по публикуемым откликам читателей ведущих газет Страны восходящего солнца, среди японцев становится всё больше сторонников «освобождения» территорий, утраченных в результате развязанной милитаристской Японией Второй мировой войны.

«Идзумо» — JS Izumo (DDH-183) 椎林 隆夫

Приход к власти в Японии премьера Кисида ознаменован еще недавно немыслимыми заявлениями японского правительства о допущении принятия законодательства, позволяющего правительству наносить превентивные, то есть первые, удары по военным базам и объектам сопредельных стран, каковыми, как известно, являются КНР, Российская Федерация и КНДР. Думается, стоит напомнить японским стратегам о том, что именно под предлогом необходимости «превентивных» ударов Япония развязывала агрессивные войны с Россией в 1904 году и с США и Великобританией в 1941 году. До сих пор муссируется и злобный в отношении нашей страны миф о том, что-де Гитлер, ближайший союзник Японии, тоже обрушил свои орды на СССР, стремясь «превентивно» опередить «советскую агрессию».

О возможности столкновения Японии с Россией из-за Курил всё чаще стали писать следящие за японо-российскими отношениями китайские СМИ. Так, китайское издание Baijiahao отмечает, что претензии на принадлежащие России Курильские острова однажды могут обернуться столкновением ВМФ РФ с Военно-морскими силами Японии. Китайские аналитики полагают, что в таком столкновении может принять участие выше упомянутый миноносец-ракетоносец, он же легкий авианосец «Идзумо». Однако при этом они предупреждают, что «столкновения с российскими военными кораблями ему не пережить».

«Даже если «Идзумо» сумеет каким-то чудом избежать ответной атаки надводных кораблей ВМФ России, то от российских подлодок ему едва ли удастся уйти», — прогнозируют авторы статьи. Как сообщает российское издание «ПолитРоссия», по мнению китайских аналитиков, если Токио предпримет попытку военного похода на Курилы, российский флот превратит эту авантюру в настоящий кошмар. Дело в том, что Япония не располагает эффективными противокорабельными ракетами дальнего радиуса действия. Это означает, что истребителям F-35 придется подлетать к российским кораблям на опасное расстояние, подставляясь под системы противовоздушной обороны.

ВМФ РФ Александр Полегенько © ИА REGNUM

Российский флот может нанести непоправимый ущерб «Идзумо» прямым попаданием лишь одной или двух торпед, отметили в Baijiahao. Лучший японский корабль пойдет на дно еще на подходе к Курилам, резюмировали авторы этого издания.

Однако едва ли стоит «почивать на лаврах», считая, что возрождаемый японский флот не идет в сравнение с Тихоокеанским флотом России. И забывать, как однажды Российская империя поплатилась за шапкозакидательские настроения накануне японско-русской войны 1904−1905 годов. А поплатилась она, кроме всего прочего, российской территорией южной половины Сахалина и Курильскими островами, которые царское правительство бездумно «обменяло» на признание всего Сахалина российским. Одержав верх над российской армией и флотом, японцы заявили об аннулировании всех довоенных договоров с Россией, ибо понимали, что отторгнув в свою пользу половину Сахалина, они потеряли юридические права на владение Курильскими островами, в екатерининские времена официально входившие в состав Российской империи, а потому никак не подпадающие под понятие «исконно японских земель».