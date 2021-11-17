Ростов-на-Дону, 17 ноября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Авиакомпания «Азимут» возобновит регулярные рейсы по маршруту Ростов-на-Дону — Тель-Авив, сообщилиИА REGNUMв пресс-службе авиаперевозчика 17 ноября.

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Продажа билетов на авиарейсы из Ростова-на-Дону в Тель-Авив уже открыты. Полёты возобновятся с 26 декабря. Вылет из Ростова-на-Дону запланирован на 11:25 мск, посадка обратного рейса в международном аэропорту «Платов» намечена на 19:25 мск.

Авиаперевозчик настоятельно рекомендует пассажирам обратить внимание на требования, предъявляемые при въезде в Израиль и Россию.