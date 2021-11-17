Оренбург, 17 ноября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили ещё 391 заражение коронавирусом. Это на один больше предыдущего суточного показателя, сообщает 17 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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С конца марта 2002 года на территории региона зарегистрировано 96 220 случаев заражения. От болезни оправились 81 234 оренбуржца.

По причине коронавирусной инфекции скончались 2935 человек. За последние сутки зафиксировано 18 летальных исходов.