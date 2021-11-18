Президент России Владимир Путин 17 ноября проведет совещание по вопросам развития генетических технологий, сообщает пресс-служба Кремля. В совещании примут участие члены правительства, руководители научных и образовательных организаций, крупных производственных объединений. «Будут рассмотрены ход реализации федеральной научно-технической программы развития генетических технологий до 2027 года, вопросы, связанные с кадровой и материально-технической базой проведения исследований, а также меры вовлечения организаций реального сектора экономики в развитие генетических технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленной микробиологии», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

14:11 17.11.2021 Законодательство в сфере генетических технологий должно открывать простор для научного поиска и создания инноваций в медицине, ветеринарии, селекции, в других сферах, отметил Владимир Путин, открывая совещание.

14:13 17.11.2021 Нужно четко обозначить пределы использования генетических технологий, отметил президент. Речь идет не только о правовом регулировании, но и о соблюдении этических норм.

14:15 17.11.2021 Важнейшая тема — это генетическая информация. В первую очередь нужны законодательные механизмы, которые обеспечат права граждан и регламентируют вопросы получения, использования и защиты генетических данных человека и его семьи, в том числе будущих поколений, отметил Путин.

14:17 17.11.2021 Все решения в этой сфере нужно принимать взвешенно и очень аккуратно в тесном диалоге с научным и профессиональным сообществом. Это в том числе касается формирования единой системы хранения материалов и образцов, отметил президент России.

14:17 17.11.2021 Научные прорывы в генетических технологиях должны находить широкое применение в экономике. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ. Об этом: Открытия не должны оставаться просто научным прорывом — Путин

14:19 17.11.2021 Считаю необходимым детально определить порядок деятельности национальной базы генетической информации и национальных биоресурсных центров, один из которых будет создан на базе Всероссийского института растений им. Вавилова, сказал Путин.

14:25 17.11.2021 «Все наши научные и технологические проекты должны быть направлены на достижение национальных целей развития, которые мы поставили перед собой на текущее десятилетие», — заявил президент.

14:26 17.11.2021 В России необходимо укрепить связи между компаниями реального сектора экономики и научными институтами, специализирующимися на генетике. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ. Об этом: Путин призвал укрепить партнёрство бизнеса с центрами геномных исследований

14:27 17.11.2021 Крайне значимо сфокусировать все приоритеты вокруг человека в плане благополучия людей, синхронизировать наши усилия по срокам, ресурсам, реализуемым мерам, призвал Владимир Путин.

14:30 17.11.2021 Уникальные открытия не должны оставаться только научным прорывом. Они, безусловно, должны служить людям. Генетические технологии — это основа для передовых решений во многих отраслях экономики для бурного развития новых производств, рассказал президент России Владимир Путин в ходе совещания.

14:32 17.11.2021 В России нужно нарастить собственное производство оборудования для генетических исследований. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ. Об этом: Отечественного оборудования для генетических исследований мало — Путин

14:38 17.11.2021 Чтобы конвертировать научные достижения в качество жизни человека, необходимо расширять участие в программе генетических технологий наших компаний, нашего бизнеса. Предлагаю подумать о новых стимулах, необходимо развивать существующие инструменты взаимодействия, отметил президент.

14:46 17.11.2021 Цитата из видео «Совещание Владимира Путина по вопросам развития генетических технологий в РФ». Россия 24

14:48 17.11.2021 Мы изначально договорились, что будем поощрять стратегических партнеров государства в развитии ключевых научно-технологических направлений, напомнил президент.

14:54 17.11.2021 Цитата из видео «Совещание Владимира Путина по вопросам развития генетических технологий в РФ». Россия 24

14:58 17.11.2021 Генетические исследования могут помочь преодолеть риски, связанные с изменением климата. Об этом 17 ноября заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук на совещании президента России Владимира Путина по вопросам развития генетических технологий в РФ. Об этом: Изменение климата: Путина предупредили о необходимости превентивных мер

15:06 17.11.2021 Создать в России центр обработки генной информации предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM. Пандемия показала, что биологическое оружие может «выключить» экономику за считанные недели, рассуждает парламентарий. Читайте также: В Госдуме предложили создать банки генетической информации

15:20 17.11.2021 Генетика поможет России найти аналог масла какао, которое широко используется в кондитерских изделиях. Об этом 17 ноября заявил директор Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН Александр Макаров на совещании президента России Владимира Путина по вопросам развития генетических технологий в РФ. Об этом: Путину объяснили, как генетика может помочь бороться с ростом цен

15:21 17.11.2021 Директор Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН Александр Макаров. Цитата из видео «Совещание Владимира Путина по вопросам развития генетических технологий в РФ». Россия 24

15:26 17.11.2021 В России не прекращаются новые разработки для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом 17 ноября заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина по вопросам развития генетических технологий в РФ. Читайте подробнее: Мурашко заявил о двух новых вакцинах против коронавируса

15:27 17.11.2021 Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Цитата из видео «Совещание Владимира Путина по вопросам развития генетических технологий в РФ». Россия 24

15:40 17.11.2021 Владимир Путин высоко оценил выступление в ходе совещания президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука. «Если курчатовец за что-то берётся, то он доводит это до логического конца. Можно быть уверенным, что у нас найдется и выпить, и закусить», — с улыбкой отреагировал президент на предложение Ковальчука активно использовать генетические исследования для продвижения уникальных сортов российского вина на внутреннем и внешнем рынке и для контроля за безопасностью сельхозпродукции, поступающей в Россию из-за рубежа.

15:41 17.11.2021 Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Цитата из видео «Совещание Владимира Путина по вопросам развития генетических технологий в РФ». Россия 24 (2)

16:04 17.11.2021 В 2024 году в России будут подготовлены для работы в области разработки и применения генетических технологий 4,4 тыс. специалистов, заявил 17 ноября российский министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании с президентом страны Владимиром Путиным по развитию генетических технологий. Читайте также: В России усилят подготовку специалистов по генетическим технологиям

16:13 17.11.2021 Лекарство от «Дельта» и «Гамма"-штаммов COVID-19 разработано Институтом молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, заявил 17 ноября директор института Александр Макаров на совещании с президентом страны Владимиром Путиным по развитию генетических технологий. Читайте подробнее: В России разработано лекарство от штаммов COVID-19 «Дельта» и «Гамма»

16:15 17.11.2021 QR-коды оказались эффективным решением, которое позволяет сдерживать распространение эпидемии. Об этом 17 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании президента России Владимира Путина по вопросам развития генетических технологий в РФ. Подробности в материале: Попова оценила эффективность QR-кодов в борьбе с пандемией коронавируса

16:16 17.11.2021 Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Цитата из видео «Совещание Владимира Путина по вопросам развития генетических технологий в РФ». Россия 24

16:38 17.11.2021 Появлению на российском рынке новых лекарственных средств мешает излишняя бюрократия, заявил 17 ноября президент России Владимир Путин на совещании по развитию генетических технологий. Читайте подробнее: Путин назвал бюрократизм тормозом для появления новых лекарств на рынке РФ

16:39 17.11.2021 В ходе совещания по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации (в режиме видеоконференции). kremlin.ru

16:47 17.11.2021 Сроки получения результатов тестирования на COVID-19 нужно сократить, заявил 17 ноября президент России Владимир Путин на совещании по развитию генетических технологий. Подробности в материале: Путин заявил, что тестировать на COVID-19 нужно быстрее

16:57 17.11.2021 Практика обязательного тестирования на COVID-19 для всех пациентов с ОРВИ вводится в России, заявила 17 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом страны Владимиром Путиным по развитию генетических технологий. Читайте также: В России всех заболевших ОРВИ будут тестировать на COVID-19