Новосибирск, 17 ноября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 3986 пациентов, в том числе 55 детей. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 329 человек. На ИВЛ — 59 пациентов», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе сделано 2 876 049 тестов на коронавирус.