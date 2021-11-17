Москва, , 13:14 — REGNUM Создать в России центр обработки генной информации предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

ДНК

«Для обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития экономики России нужны собственные банки и центр обработки генной информации», — отметил Миронов.

Обеспечение национальной безопасности невозможно без создания собственных банков генной информации и центров её обработки. Пандемия показала, что биологическое оружие может «выключить» экономику за считанные недели, рассуждает парламентарий.

«Мы должны быть готовы к новым подобным угрозам. Кроме того, ни сельское хозяйство, ни фармацевтика и медицина не будут успешно работать без этих исследований. Считаю необходимым создать в России собственные банки генетической информации, а также собственные центры обработки такой информации с помощью суперкомпьютеров и нейросетей», — заключил он.

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