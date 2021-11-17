Подгорица, 17 ноября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Средняя цена квадратного метра новой квартиры в Черногории во втором квартале 2021 года составила 1233 евро, что на 23,3% выше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает статистическое ведомство «Монстат».

Рынок недвижимости

Цены на квартиры во втором квартале 2021 года по сравнению с первым кварталом выше на 1,1%.

«Средняя цена квадратного метра квартиры в новостройке существенно зависит от участия квартиры в солидарном жилищном строительстве. Если доля этих квартир выше, средняя цена квартиры в новостройке будет значительно ниже, т. е. если участие меньше, средняя цена будет выше», — поясняет «Монстат».

Средняя цена квадратного метра новой квартиры в Подгорице во втором квартале этого года составила 1234 евро, в прибрежном районе — 1298 евро, в центре — 660 евро, а на севере квадратный метр новой квартиры стоил в среднем 958 евро.