Москва, , 13:51 — REGNUM Жена и друг бывшего солиста группы «На-На» Валерия Юрина пытаются отправить его на принудительное лечение в больницу. Об этом 17 ноября пишет издание StarHit.

Алкоголь Марина Каширская (с) ИА REGNUM

По словам Юрия Назарова, друга Юрина, артист страдает от алкогольной зависимости. «Пьет каждый божий день, без разбора — всё, что горит. Он забросил творчество, хотя играл на гитаре, пел и выступал с концертами всю свою жизнь», — поделился он.

ИА REGNUM напоминает, что с 1987 по 1990 год Валерий Юрин был гитаристом в группе «Интеграл» продюсера Бари Алибасова. Позже он стал первым солистом коллектива «На-На», однако в 1992 году покинул его.

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