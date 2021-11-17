17 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Россия создала противоспутниковое оружие, продемонстрировав его вечером 15 ноября. Почему именно в этот день и в это время? К чему это может привести?

Сергей Кузьмичёв, , 19:04 — REGNUM Вечером 15 ноября Госдеп США разразился новыми обвинениями в адрес России, заявив о «безответственных» испытаниях российского космического оружия. При этом заявлялось, что обломки уничтоженного космического объекта теперь летают по околоземной орбите, создавая угрозу спутникам и самой Международной космической станции (МКС).

Космические войны Иван Шилов © ИА REGNUM

Сколь ни удивительно, но реакция «цивилизованного мира» и «прогрессивной общественности» на эти заявления оказалась весьма вялой. Видимо, мировое сообщество давно привыкло к новостям об «агрессивной России», которая вот-вот нападёт сразу на всех непричастных, невиновных, светлых и правильных.

В общем, ознакомившись с сенсационным заявлением Госдепа, мировое сообщество смачно зевнуло и отправилось спать. Армагеддон не состоялся ввиду отсутствия зрителей.

Какие-то детали произошедшего начали проясняться только 16 ноября.

Министерство обороны России официально заявило, что действительно испытало некую новую систему вооружения, успешно поразив недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите ещё с 1982 года.

Чуть позже российское военное ведомство опубликовало анимационный макет произошедшего события, наглядно показав, что обломки уничтоженного спутника никому угрожать не могут, так как вращаются по орбите, изрядно удалённой и от МКС, и от прочих объектов.

Космический мусор на орбите Земли Цитата из видео на YouTube

Какой-либо информации об оружии, с помощью которого был поражен спутник, российские военные не сообщили, ограничившись словами о «перспективной системе». Только министр обороны РФ Сергей Шойгу скупо отметил «ювелирную точность» удара по спутнику, да и то в успокоительном для аудитории тоне. В свою очередь Космическое командование США заявило, что это были испытания противоспутниковой ракеты прямого восхождения.

Вечером 16 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что «указанные действия реализованы в рамках плановой деятельности Минобороны России по обеспечению обороноспособности, направленной на предотвращение внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на Земле существующими и перспективными космическими средствами других государств».

Таким образом, стало ясно, что Россия действительно испытала противоспутниковое оружие наземного базирования.

Выражаясь простым языком, любой космический объект, проходящий по орбите Земли над территорией России, может быть уничтожен или выведен из строя.

Казалось бы, что такого? Более-менее осведомленный человек тут же вспомнит, что ранее неоднократно заявлялось о способности зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-500 сбивать низкоорбитальные спутники. Рано или поздно должна была появиться и более эффективная система для таких целей. Вот она и появилась, чего удивляться?

Трудно с этим спорить. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях…

Не будем вдаваться в технические подробности, тем более что нам они и не известны.

Зайдем с другого угла — обратим внимание на время, даты и сопутствующие события.

Итак, испытания космического оружия были проведены вечером 15 ноября. Подробные пояснения того, что произошло, были сделаны ближе к вечеру 16 ноября. А что происходило в промежутке?

Напомним, 16 ноября около 04:00 мск начались прямые переговоры президента США Джозефа Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

Переговоры президента США Джозефа Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина Gov.cn

Обратите внимание — старый советский/российский спутник «Целина-Д» был поражен за несколько часов до начала этих переговоров. То есть получить какие-либо объяснения по поводу инцидента Белый дом физически не успевал, а новый, неопределённый фактор мирового военно-технического баланса навис над стратегически важными переговорами.

При этом не исключено, что коварный Кремль поделился с Пекином хотя бы частью информации по этому поводу. Вспомним, ранее президент России Владимир Путин официально заявил о том, что российская сторона построит для Китая систему предупреждения о ракетном нападении.

Косвенно такую версию подтверждает и заявление МИД РФ по поводу испытаний российского противоспутникового оружия. В частности, вечером 16 ноября было заявлено, что Россия готова «к обсуждению всего спектра вопросов космической безопасности со всеми заинтересованными государствами, в том числе США».

А теперь, внимание: «Основа для такой работы есть — российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК)».

Для невнимательных отметим дополнительно — «российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве».

Что же получается в итоге?

Демонстрация российского противоспутникового оружия производится перед самым началом встречи Байдена и Си Цзиньпина, когда уже поздно менять согласованный формат переговоров.

Многофункциональная система противоракетной и противокосмической обороны А-235. Россия Цитата из видео на YouTube

Никаких данных о новом оружии не сообщается до самого конца саммита и до публикации его официальных итогов.

Позднее раскрываются некоторые характеристики этого вооружения и поступает предложение рассмотреть российско-китайский вариант соглашения о военном космосе.

Пока неясно, к каким результатам приведет эта комбинация, но нельзя не отметить её изящество и согласованность.

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