Новосибирск, , 13:12 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 17 ноября, за минувшие сутки выявлено ещё 395 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 409 случаев.

Коронавирус Mos.ru

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«Скончались пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 55 лет, 64 года, 69 лет, 82 года, 86 лет, 88 лет, 91 год и женщины в возрасте 46 лет, 52 года, 68 лет, 70 лет, 73 года, 74 года, 77 лет, 85 лет. Всего в регионе умерли 3610 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 77 572 случая заражения коронавирусом, в том числе — у 7911 детей; 56 140 пациентов выписаны с выздоровлением (+93 за сутки).