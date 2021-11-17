Пермь, , 13:12 — REGNUM В Пермском крае выявили 696 новых заражений коронавирусом, что на один больше, чем днем ранее. Об этом сообщает 17 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

С начала пандемии в регионе зафиксировано 131 750 носителей коронавируса. Показатель заболеваемости составил 5068,8 на 100 тыс. населения.

Оправились от болезни 111 166 пермяков. На сегодняшний день в COVID-центрах находится 4 023 пациента. Состояние 433 человек медики оценивают как тяжелое.

Жертвами заболевания стали 6447 человек. За последние сутки скончались 37 пермяков.