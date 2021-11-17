Махачкала, 17 ноября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Дагестана и Московской области пресекли деятельность банды мошенников, совершавших свои преступления в сети интернет. Задержаны шестеро участников преступной группы, орудовавшей в нескольких регионах РФ, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

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Уголовное дело было возбуждено после поступления заявления от руководителя одной из дагестанских птицефабрик. Он пожаловался, что его обманули некие мошенники, разместившие в сети интернет информацию о производстве и экстракции масел. Он заключил с ними договор на поставку товаров на сумму 2 млн рублей, однако ничего не получил.

В ходе расследования уголовного дела были установлены причастные к преступлению лица, проживавшие в Москве и Вологде. При обысках у них были изъяты большое количество телефонов сотовой связи и сим-карт, а также документы и печати подставных фирм.

В настоящее время ведется расследование, устанавливается причастность задержанных к другим мошенническим преступлениям в интернете.

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