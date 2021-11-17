Варшава, , 13:10 — REGNUM В июне текущего года из Белоруссии якобы был произведен крупный взлом польских почтовых ящиков и в том числе — правительственных. С таким заявлением 17 ноября выступил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в эфире Польского телевидения.

Польша

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

«Есть подтверждение международных аналитиков, большой рапорт о том, что кибернетическая атака, которая среди прочего касалась взлома десятков почтовых ящиков, в том числе ящика министра (руководителя канцелярии главы правительства Польши Михала) Дворчика, была проведена из Белоруссии», — сказал он.

Также Мюллер назвал эту якобы имевшую место с белорусской стороны кибератаку «первым этапом попытки дестабилизации» и добавил, что, по его мнению, нынешний кризис на белорусско-польской границе является следующим этапом.

Отметим, ранее польские власти утверждали, что кибератаки в июне в Польше якобы могут быть связаны с деятельностью российских спецслужб.