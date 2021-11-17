Москва, 17 ноября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Введение QR-кодов для пассажиров железнодорожного транспорта чревато негативными последствиями. Об этом 17 ноября заявил член общественной палаты России, председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Если мы говорим про железнодорожный транспорт, то не совсем понятно, кто будет проверять коды, где поезд останавливается на 2−3 минуты, а заходит несколько пассажиров», — сказал общественник.

По его словам, можно требовать QR-код на стадии покупки билета, однако на данный момент не представляется возможны проверить, свой ли QR-код загрузил пассажир.

«И тогда не очень понятен смысл этих мер. Поэтому мы просим, чтобы эти пункты проверки на железнодорожных вокзалах были подготовлены в конструктивном ключе. Точку проверки кодов можно организовать на платформе, он не при посадке в поезд», — сказал Зотов.