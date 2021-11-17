Окинский район, Бурятия, , 13:09 — REGNUM В Бурятии завершено расследование уголовного дела по факту гибели женщины и её малолетней племянницы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в причинении смерти по неосторожности обвиняется 31-летний житель Окинского района.

Горная река PatricioHurtado

Ночью 21 августа 2021 года обвиняемый на грузовом «Урале» возвращался с родственниками из зимовья в удалённой от села Орлик местности. Решив сократить путь, он поехал вброд через реку, несмотря на то, что из-за дождей она вышла из берегов.

«Во время движения машина на большой скорости заехала в яму и полностью погрузилась под воду. Находившиеся пассажиры в кабине и в кузове тонущего автомобиля выбрались наружу. Однако из семи пассажиров автомобиля, 48-летнюю женщину и ее 7-летнюю племянницу унесло сильным течением реки, и они утонули», — отметили в управлении.

Тела погибших нашли утром следующего дня ниже по течению реки.

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