Иркутск, , 13:08 — REGNUM В Иркутской области, где обстановка с распространением коронавируса все более ухудшается, подготовили и развернули более 6000 коек в 54 медорганизации. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает минздрав региона.

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Отмечается также, что больше тысячи коек выделили для пациентов с COVID-19, которые находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, а также для людей из группы риска. По последним данным, коечный фонд загружен более чем на 85%.

В регионе поддерживают запас противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптеках, амбулаторно-поликлинических учреждениях и стационарах.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается: на 17 ноября число умерших пациентов в Приангарье достигло 5980 человек, причём 29 из них добавили в сводку за последние сутки.

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