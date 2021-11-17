Джакарта, 17 ноября 2021, 13:07 — REGNUM Правительство Индонезии ослабило налог на продажу предметов роскоши, включая автомобили. Об этом президент Индонезии Джоко Видодо написал в своем аккаунте в Twitter.
Меры, принятые властями Индонезии, дали результаты, увеличив продажи автомобилей более чем на 60%.
Глава государства приехал на выставку автомобилей вТангеранг. Там он протестировал один из электромобилей от компании Mitsubishi.
Правительство продолжает поощрять различные усилия по увеличению производства электромобилей.
https://twitter.com/jokowi/status/1460900809516875776
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии получило 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca от властей Австралии.
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