Джакарта, 17 ноября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Правительство Индонезии ослабило налог на продажу предметов роскоши, включая автомобили. Об этом президент Индонезии Джоко Видодо написал в своем аккаунте в Twitter.

(сс) stux Заправка электромобиля

Меры, принятые властями Индонезии, дали результаты, увеличив продажи автомобилей более чем на 60%.

Глава государства приехал на выставку автомобилей вТангеранг. Там он протестировал один из электромобилей от компании Mitsubishi.

Правительство продолжает поощрять различные усилия по увеличению производства электромобилей.

https://twitter.com/jokowi/status/1460900809516875776

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии получило 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca от властей Австралии.